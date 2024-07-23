2024-07-23 17:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أقيم، اليوم الثلاثاء، (23 تموز 2024)، المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمباراةِ المنتخب الأولمبيّ ونظيره الأوكرانيّ والتي تجري غداً الأربعاء ضمن دورةِ الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ووفقاً للاجتماعِ الفنيّ فسيرتدي المنتخب الأولمبيّ العراقي الزي الابيض الكامل، في وقتٍ تناول المؤتمر قضيةَ فحص المنشطات والمنطقة الفنيّة والعدد المسموح به للتواجد يوم المباراة.

كما جرى في المؤتمرِ تثبيتُ تعليمات دكة البدلاء، وقانون اللعب، إضافةً إلى التفاصيل الواجب القيام بها قبل وبعد المباراة.

وحضر المؤتمر الفنيّ كل من المديرِ الإداريّ عبد الجبار هاشم وطبيب المنتخب علي فاروق ومسؤول التجهيزات عمار زهير، فضلاً عن المنسقِ العامّ للاتحاد في أوروبا روان الناهي.



