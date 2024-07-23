أمانة بغداد تكشف عن مشاريع جديدة لإنشاء 6 مجسرات وتحدد مواقعها

2024-07-23 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع – فاطمة رحمةكشفت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن دخول كوادرها في أعمال الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات، مشيرة إلى أنها ستتضمن إطلاق 6 مشاريع قريبة، فيما حددت مواقعها.وقال مدير عام مشاريع الأمانة يقظان الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد دخلت بأعمال ضمن الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات"، منبها إلى، أن "أعمال تأهيل مجسر الخضراء التي انطلقت قبل يومين ستنجز بوقت قياسي".وأضاف، أن "العاصمة بغداد ستشهد انطلاق الأعمال بـ6 مجسرات ضمن أعمال الحزمة الثانية لفك الاختناقات".وتابع، أن "المجسرات التي تنطلق أعمالها قريباً هي: مجسر حي الحسين، مجسر تقاطع الدرويش، مجسر ساحة عنتر، ومجسر أبو دشير، ومجسر ساحة 55 و وآخر في ساحة 83".وأشار إلى، أن "مشروع إعادة تأهيل مجسر الخضراء الذي يربط حي الجامعة بحي الخضراء وطريق صلاح الدين الإستراتيجي سينجز بوقت قياسي بعد تعرضه لإعمال إرهابية".وكان أمين بغداد، أطلق أمس الأول الأحد، أعمال إعادة تأهيل مجسر الخضراء.