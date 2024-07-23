حمادي يلتقي رئيسي ديوان الرقابة المالية والجبهة التركمانية

2024-07-23 17:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واع - أحمد سميسمبحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي اليوم الثلاثاء، مع رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، دور الإعلام الرقابي المشترك، فيما التقى في لقاء منفصل، رئيس الجبهة التركمانية النائب في البرلمان أرشد الصالحي.وأبدى رئيس الشبكة كريم حمادي خلال استقباله رئيس ديوان الرقابة المالية الاستعداد للتعاون المشترك ودور الإعلام ليكون عملاً تكاملياً مشتركاً في كشف وإيصال المعلومة الدقيقة الى الجمهور بكل شفافية وموضوعية".فيما أكد رئيس ديوان الرقابة المالية لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإعلام له الدور الرئيس في عملية الرقابة وإيصال المعلومة الحقيقية للجمهور"، لافتاً الى أن "هناك عملاً تكاملياً ما بين الشبكة والرقابة المالية".وأضاف، أن "الرقابة المالية ناقشت مع رئيس الشبكة التدقيق الرقابي المالي لمؤسسة شبكة الإعلام العراقي"، مشدداً على "ضرورة أن تكون هناك عملية تثقيف للجمهور في ما يخص الرقابة من قبل أشخاص متخصصين في هذا المجال لإيصال المعلومة الصادقة والموثوقة عبر القنوات الإعلامية للشبكة".وذكر أن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يعملان باتجاه واحد خدمة للمصلحة العامة في حماية المال العام من أي عملية خاطئة قد تحدث سواء في الفساد أو سوء الإدارة".من جانب آخر، التقى رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، رئيس الجبهة التركمانية النائب في البرلمان العراقي أرشد الصالحي لبحث التعاون الإعلامي الثنائي المشترك.وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارتنا الى شبكة الإعلام العراقي جاءت لسببين رئيسيين أولها لتقديم الدعم الى القناة الرسمية المتمثلة بمؤسسة شبكة الإعلام العراقي لتكون القناة الأولى في المشاهدة ودورها في نقل الأخبار والنشاطات التي تتعلق بالمواطن العراقي، لاسيما المكون التركماني، أما السبب الآخر من الزيارة فهو لتقديم التهاني الشخصية لرئيس الشبكة بمناسبة توليه رئاسة الشبكة، ونحن على أمل بأن الشبكة سيكون لها عهد جديد من التطور و النهوض الإعلامي".