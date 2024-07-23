رئيس الجمهورية يؤكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة آفة المخدرات

2024-07-23 17:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة آفة المخدرات.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مشاركة الدول الصديقة والشقيقة في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات"، إذ أكد رئيس الجمهورية، "أهمية التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة آفة المخدرات، التي تهدد أمن واستقرار الدول ومستقبل أبنائها".وأشار الرئيس رشيد إلى، "العلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين الشقيقين"، مؤكدا، "دعم العراق للبنان في مختلف المجالات"، مشددا على، "ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول في القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالحها وتطلعاتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام".وتابع البيان، أن "رئيس الجمهورية تطرق إلى القضية الفلسطينية"، مؤكدا، "ضرورة توحيد الموقف الدولي والسعي لإيقاف العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومساندة الجهود المبذولة لانتشال الأوضاع الإنسانية ووقف الانهيار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين".وأشار إلى، "ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وبما يدعم الاستقرار في المنطقة بشكل عام".من جانبه، شكر مولوي "مواقف العراق تجاه أشقائه في لبنان، واحتضان بغداد للمؤتمر الثاني لمكافحة المخدرات"، مبدياً، "حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع العراق في الجوانب الأمنية والاستخبارية، وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين وشعبيهما".