بالوثيقة.. نص تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي

2024-07-23 17:48:07 - المصدر: شفق نيوز

تنشر وكالة شفق نيوز نص مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية ، والذي من المقرر مناقشته في جلسة مجلس النواب يوم غد الأربعاء.

وأعرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي عن استيائه من "المعارضة" التي تواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل، وأكد أن التعديل يسعى لتحقيق العدالة وحماية الأسرة من التفكك وسط زيادة حالات الطلاق.

ويقترح التعديل حضانة مشتركة بين الأبوين لتربية الطفل في بيئة متوازنة. شدد الخفاجي على مواصلة الجهود لإقرار التعديل رغم العوائق الداخلية والخارجية.

وكان مجلس النواب قد أعلن عن جدول أعمال جلسة المجلس ليوم الأربعاء المقبل، والذي يتضمن القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.