سببان وراء ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق.. ما التوقعات حول مصيره؟

2024-07-23 17:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في الشأن الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، عن وجود سببين وراء عودة أرتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلي، فيما توقع انخفاضه تدريجيا.

وقال الفهد لـ "بغداد اليوم"، إن "ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، جاء بسبب تطبيق البنك المركزي العراقي لآلية جديدة، ببيع الدولار للمسافرين، إضافة الى وجود ازمة في تدقيق الحوالات باليوان الصيني، وهذا الامر تم حله سريعاً من قبل البنك المركزي العراقي".

وبين الفهد انه "نتوقع ان يكون هناك انخفاض لسعر صرف الدولار بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، فهذا الارتفاع متعارف عليه مع تطبيق أي سياسة جديدة من قبل البنك المركزي العراقي، حيث يحاول المضاربون استغلال ذلك من اجل زيادة كسبهم".

وأضاف ان "البنك المركزي العراقي لديه مباحثات وإجراءات مع البنك الفدرالي الأمريكي من اجل السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي، كما ان هذا الارتفاع يعود بسبب ارتفاع التجارة غير المشروعة، لكن البنك المركزي العراقي اكد على السيطرة على الملف الدولار وهناك مباحثات إيجابية مع الجانب الأمريكي".

ومنذ عيد الاضحى، ارتفعت اسعار صرف الدولار الى اكثر من 152 الف دينار في السوق الموازي والصيرفات، بعد ان كان يحوم حول 145 الف دينار لكل 100 دولار.

وعادت الاسعار للانخفاض خلال الاسبوع الماضي حيث يحوم الدولار الان حول 149 الف دينار لكل 100 دولار.

وفرض البنك المركزي الية تمنع تسليم الدولار للمسافرين الا في المطارات، الامر الذي رفع الطلب على الدولار بالسوق الموازي بعد ان كانت التجارة غير المشروعة يتم تمويلها من خلال السوق الموازي عبر دولار المسافرين.