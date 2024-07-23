نائب يطمئن أهالي نينوى: حشودنا جاهزة ولا مخاوف من إطلاق المعتقلين في سوريا

2024-07-23 17:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طمئن النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، اليوم الثلاثاء، أهالي المناطق الحدودية في قضاء البعاج غربي المحافظة بعد اصدار "سوريا الديمقراطية" العفو العام عن السجناء.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز: "نطمئن اهلنا في غربي نينوى وبالتحديد المناطق الحدودية في قضاء البعاج (غرب الموصل)، بأن اخوانكم في الحشد العشائري بقضاء البعاج على أتم الجاهزية لمنع كل من تسول له نفسه بالتسلل الى مناطقنا الحدودية".

وأضاف أن "القوات الامنية ايضا جاهزة على الحدود ولا مخاوف من اطلاق سراح مئات المعتقلين من قبل قوات سوريا الديمقراطية"، مشيراً إلى أن "مسك الحدود اليوم ليس كما قبل 2014 من قبل القطاعات العسكرية والأمنية وقوات الحدود والحشود التي تؤمن المنطقة بشكل كامل".

وكشفت وثيقة مسربة ومتداولة ،اليوم الثلاثاء، للفرقة 20 ضمن قيادة عمليات غرب نينوى وهي تطالب تشكيلاتها باتخاذ تدابير الحيطة والحذر على خلفية إصدار عفو عام للسجناء المودعين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لكن مصدراً عسكرياً أكد أن المعتقلين ليسوا بالضرورة من عناصر داعش

وأظهرت الوثيقة التي تحمل عنوان برقية سرية وفورية وهي تعمم على القطعات العسكرية في الفرقة 20 المتمركزة في قضاء سنجار (شمال غربي نينوى) باتخاذ تدابير الحيطة والحذر بعد اصدار قوات سوريا الديمقراطية عن عفو عام عما يقارب 1200 سجين ومعقل لديها وان لديهم نوايا للتسلل الى العراق.

من جانبه كشف مصدر عسكري في الفرقة 20 للجيش العراقي لوكالة شفق نيوز ان "قوات قسد أطلقت سراح 147 معتقلا من سجونها في الأراضي السورية كوجبة اولى ولدينا معلومات بانها ستفتح السجون الأخرى التي تضم المئات من المعتقلين والسجناء بعد إصدار هذا العفو وتناقلته وسائل إعلام تابعة لسوريا الديمقراطية والمقربة من حزب العمال الكوردستاني "المحظور في العراق".