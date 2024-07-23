إحباط محاولة صرف "غير قانوني" بأكثر من 7 مليارات دينار في ميسان

2024-07-23 17:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، إحباط محاولة صرف أكثر من سبعة مليارات دينـار من مصرف حكومي بصورة مخالفة للقانون في ميسان، مشيرة الى ضبط 72 معاملة لقروض على شكل استثناءات وبموجب كتاب "محرّف ومزوّر".

وقال إعلام الهيئة، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن العملية نفّذت بناء على مذكّرة قضائيّة، أفاد بتأليف مكتب تحقيق الهيئة فريق عمل للتقصّي والتحرّي، بعد تلقّيه معلومات تتضمّن إقدام المصرف العقاري في المحافظة على صرف مبالغ ماليّة بمليارات الدنانير على شكل قروض.

وأضاف إنّ الفريق بادر إلى الانتقال للمصرف العقاري في ميسان، وبعد إجراء عمليّات التحرّي والتحقّق من صحّة المعلومات، واستحصال قرار قاضي التحقيق، تمكّن من منع هدر وإيقاف صرف مبلغ (7,200,000,000) سبعة مليارات دينار، إثر ضبطه الأوليات ومعاملات القروض ومحرّرات مزوّرة.

وأوضح أن أكثر من (5) مليارات دينار من تلك المبالغ كان يروم المصرف صرفها وتوزيعها للمواطنين كقروض بعد قيامه بترويج وإكمال إجراءات صرفها للمواطنين كـ "استثناءات"، مبينا أن المبلغ المتبقي كاد المصرف أن يصرفه بعد إكمال بعض الإجراءات لديه بموجب كتاب "محرّف ومزوّر" منسوب صدوره عن وزارة المالية ــ الإدارة العامة للمصرف العقاري يحتوي على (72) معاملة واسما خاصا بمحافظة ميسان،كل معاملة بـ(100) مليون دينار.

ونوّه بتنظيم محضر ضبط أصوليّ بالعمليّة التي تمّت وفق أحكام المواد (316/289) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المضبوطات من الأوليات والمعاملات و والكتاب "المحرّف المزوّر"، أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المختصّ؛ لإكمال الإجراءات القانونيّة وتحديد المقصّرين؛ لتقديمهم للعدالة.