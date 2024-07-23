"انقلب البلم بهما".. غرق مهندسين اثنين من بغداد في شط الحلة

2024-07-23 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، (23 تموز 2024)، ان مفارز الشرطة النهرية انتشلت جثة غريقين من شط الحلة في منطقة البو علون بقضاء المحاويل.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان، تلقته "بغداد اليوم" أن الحادث ناتج عن إنقلاب بلم (شختور) كانا يرتقيانه ، أثناء محاولتهما عبور شط الحلة من منطقة البو علوان إلى الضفة الثانية ضمن منطقة النخيلة".

وأكدت، أن "الغريقين هما مهندسان من بغداد، يَعملان في شركة المشاريع النفطية بهيئة مشاريع بغداد".

وأضافت الشرطة، أنّه "تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مركز الشرطة المعني".