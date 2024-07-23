تظاهرات غاضبة في ذي قار بسبب الخدمات والكهرباء

2024-07-23 19:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل عدد من التظاهرات في مناطق المحافظة للمطالبة بالخدمات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية سجلت تظاهرة اليوم في قضاء الدواية شمال شرق الناصرية تسبب بقطع الطريق الرابط مع قضاء الإصلاح بالإطارات المحترقة، للمطالبة بتعبيد احد الطرق الرئيسة".

وتابع المصدر، كما أن "تظاهرة وقعت بقضاء الشطرة شمال ذي قار وقطعت الطريق الرابط مع منطقة البدعة للمطالبة بالخدمات".

وأضاف المصدر، أن "تظاهرة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار قطعت الطريق مع ناحية العكيكة بالإطارات المحترقة للمطالبة بإصلاح التيار الكهربائي الخاص بمنطقتهم الذي أصابه العطل منذ يوم أمس ولم يتم إصلاحه".