مساعد مدرب نادي النجف: قادرون على خطف بطاقة التأهل لنهائي البلي أوف

2024-07-23 19:12:02 - المصدر: واع

النجف - واع - حيدر فرمانأكد المدرب المساعد لفريق النجف حيدر نجم، اليوم الثلاثاء، جاهزية الفريق لخوض نهائي البلي أوف أمام نادي دهوك.وأكد نجم في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "جاهزية فريق النجف لملاقاة نظيره فريق دهوك في نهائي البلي أوف"، مشيرا إلى، أن "فريق النجف لا يشكو من أي غيابات، وأنه مصمم على حجز بطاقة التمثيل الخارجي".ولفت إلى، "سعي الفريق لإعادة تجربة مشاركته السابقة والنتائج الجيدة التي تم تحقيقها عام 2010"، لافتا إلى، أن "الفريق وجهازه الفني يأملون العودة إلى محافظة النجف الأشرف بحجز بطاقة التأهل".وشدد نجم على، أن "اللاعبين مصممون على إكمال مشوارهم الجيد في هذا الموسم، خاصة بعد حصول الفريق على المركز الرابع في الدوري الممتاز، ليصبح ضمن الفرق الأربعة الكبيرة"، مؤكدا، بأن "ذلك يعد إنجازا غير مسبوق؛ لأن فريق النجف كان قد ابتعد عن المنافسة لأكثر من 10 سنوات".وأشار المدرب المساعد إلى، أن "النجاحات التي تحققت للفريق لم تأت من فراغ، بل هي ثمار تخطيط وعمل مشترك بين للاعبين والهيئة الإدارية والجهاز الفني للفريق"، مبينا، "عدم وجود غيابات ومشاكل بدنية في صفوف الفريق، لكننا نفتقر لوجود الكابتن عبد الغني شهد الذي يمر بظرف صحي عارض".