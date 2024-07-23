السليمانية.. معرض يهدف لتوطيد العلاقة بين القارئ والكتاب (صور)

2024-07-23 19:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت مجموعة من المطابع والمراكز الثقافية في السليمانية، يوم الثلاثاء، معرضاً للكتاب تستهدف به طلبة الجامعات والمعاهد، فضلاً عن محبي القراءة.

وقال المشرف على المعرض نوزاد غريب، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من المعرض هو إعادة العلاقة بين القارئ والكتاب من خلال استثمار العطلة الصيفية التي لا توجد فيها انشغالات لشريحة الطلاب".

وأضاف أن "المعرض تضمن أكثر من 2000 كتاب في مواضيع مختلفة مثل العلوم والتكنولوجيا والطب والدين والفلسفة والعلوم الإنسانية واللغات، كما أن المعرض يتضمن كتباً باللغة الكوردية والعربية والانكليزية".

وبين أن "المعرض سيستمر لخمسة أيام وسيحاول استقطاب شريحة طلاب المعاهد والكليات لمنحهم القليل من المتعة في الحصول على المعلومات من متون الكتب".