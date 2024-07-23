حكومة كوردستان تلغي ضرائب المبيعات على المطاعم والفنادق والأفران والمستشفيات والأراضي الفارغة

2024-07-23 19:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مدير عام الضرائب في إقليم كوردستان، كمال وراي، يوم الثلاثاء، عنإلقاء الضريبة المفروضة على الفنادق والمطاعم والمستشفيات.

وقالوراي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تم إلغاء قرار فرض ضريبة بنسبة10% على المطاعم والفنادق التي كانت تصنف ضمن الدرجة الرابعة فما فوق".

وأضاف"كما تم إلغاء الضريبة على الأفران، والمستشفيات الأهلية، وبيع الأراضي غيرالمُستغلة".