وزير العمل: شمول أكثر من 4 آلاف من الجرحى العسكريين بقانون ذوي الإعاقة

2024-07-23 19:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، (23 تموز 2024)، عن شمول أكثر من 4 آلاف من الجرحى العسكريين بقانون ذوي الإعاقة.

ونقل بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، عن الأسدي قوله، خلال زيارته لمديرية الجرحى العسكريين والاطلاع بشكل مباشر على آلية إنجاز معاملات الجرحى من قبل اللجنة الطبية المعنية، أن "مسؤولية الوزارة هي رعاية كل من تنطبق عليه الضوابط والاشتراطات القانونية حتى يكون جزءاً من مستفيدي خدمات الوزارة".

وأشار الى "حقوق وامتيازات جديدة لشريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفقاً لما أقره القانون المعدّل، ومنها، العمل طيلة السنة الماضية والأشهر الأولى من هذا العام مع لجنة العمل النيابية على تعديل قانون 38 لعام 2013".

وبين، ان "هذا القانون يتضمن امتيازات كثيرة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ولا زلنا نطمح لتحقيق المزيد في السنوات المقبلة" لافتا الى انه "بإمكان المعين المتفرغ إعانة أكثر من شخص معاق أو ذو احتياجات خاصة وفقاً للتعديل الأخير على القانون".

وتابع الأسدي "فيما يتعلق بالتفرغ الوظيفي، أصبح للموظف الحق في التفرغ لمدة سنتين لإعانة المعاق بعد أن كانت سابقاً سنة واحدة" مضيفاً "تم إقرار نسبة 3% لتعيين المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المشاريع الاستثمارية".

ودعا "الذين لديهم الاستعداد للعمل من ذوي الإعاقة للتوجه إلى وحدات التوظيف في أقسام هيئة رعاية ذوي الإعاقة في المحافظات لضمان حقوقهم في التعيين".

ونوه الى "العمل على إجراء مناقلة داخل تخصيصات وزارة العمل وهيئاتها المختلفة من أجل تحقيق الزيادة في راتب المعين المتفرغ وفقاً لما أقره القانون ليصبح 250 ألف دينار".

وأعلن وزير العمل عن "افتتاح منصة (إبداع) للفنانين والرسامين والمبدعين وكل من لديه القدرة على الإبداع من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بإمكانهم الاستفادة من هذه المنصة، فيما ستقوم الوزارة بدعمهم بكل ما تستطيع".

ولفت الى انه "فيما يتعلق بالدراسات العليا، وفقاً لتعديل القانون، تم توفير مقعدين دراسيين في الدراسات العليا لمختلف الاختصاصات الموجودة في الجامعات العراقية بجميع المحافظات" مثنياً "على اللجان الطبية التي تعمل بجهد كبير لإنجاز طلبات المواطنين، وسنعمل بكل ما نستطيع من أجل مضاعفة عددها".

وكشف الأسدي، ان "عدد الجرحى المسجلين في دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيئة رعاية ذوي الإعاقة بلغ 6 آلاف و842 جريحاً، و4834 من الجرحى تم قبولهم للشمول بقانون ذوي الإعاقة لافتا الى، ان "لدينا 458 معاملة للجرحى احترازي، و514 معاملة قيد الإنجاز، و1168 قيد إيقاف نهائي".