وزيرة المالية تترأس اجتماعا لمراجعة توصيات خطة عمل الاونكتاد بمرحلتها الثانية

2024-07-23 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعترأست وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمراجعة توصيات خطة العمل للمرحلة الثانية من مشروع الاونكتاد.وقالت وزارة المالية- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد ترأست، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا لمراجعة توصيات خطة العمل التفصيلية للمرحلة الثانية من مشروع الاونكتاد للهيئة العامة للكمارك بحضور المديرين العامين لكل من الهيئة العامة للكمارك والدائرة القانونية ودائرة تكنولوجيا المعلومات وعدد من المسؤولين المختصين".وأضافت، أنه "تم بحث مراجعة التوصيات الواردة في مضمون كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة مركز البيانات الوطني بشأن خطة العمل التفصيلية للمرحلة الثانية والتي تم الاتفاق عليها بين إدارة الكمارك وفريق الاونكتاد استنادا إلى أحكام شروط الدفع الواردة في وثيقة المشروع"، لافتة إلى، أنه "تم إرسال التوصيات بموجب الاتفاقية المبرمة إلى مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وهيئة المنافذ الحدودية".