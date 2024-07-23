الأمم المتحدة تشيد بجهود العراق في مكافحة الجرائم العابرة للحدود

2024-07-23 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي محسن العلاق، اليوم الثلاثاء، تطوير البرامج الثنائية مع الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا ألبرتين، فيما أشاد الوفد الضيف بجهود العراق في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.وذكر البنك المركزي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "استقبل محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي محسن العلاق، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا ألبرتين، والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية واستكمال البرامج المتحققة بين الجانبين خاصة ما يتعلق ببناء القدرات ومتابعة المتحصلات الجرميّة وفق أفضل الممارسات الدولية".وأضاف، أن "الوفد الضيف أشاد بالجهود المبذولة من قبل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومتابعة المتحصلات وتعزيز عمل المنظومة الداخلية والإقليمية والدولية".وأشار إلى، أن "العراق يحتضن أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، برعاية رئيس مجلس الوزراء الذي أوضح بكلمته خلال المؤتمر أن المخدرات تهدد استقرار المنطقة، ورؤية العراق تجاه مكافحتها لا تقتصر على الضرر الذي يستهدف شبابه، وإنما ستكون عاملاً في عدم الاستقرار الشامل بالمنطقة في حال إهمالها".