وزير الدفاع يترأس وفد العراق الزائر للولايات المتحدة لإجراء مباحثات إنهاء مهمة التحالف

2024-07-23 21:18:03 - المصدر: واع

بغداد- واعترأس وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الثلاثاء، وفد العراق الزائر للولايات المتحدة لإجراء مباحثات إنهاء مهمة التحالف.وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي ترأس وفد جمهورية العراق في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيجري الجولة الثانية من مباحثات إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".