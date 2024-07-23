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وزير الدفاع يترأس وفد العراق الزائر للولايات المتحدة لإجراء مباحثات إنهاء مهمة التحالف

وزير الدفاع يترأس وفد العراق الزائر للولايات المتحدة لإجراء مباحثات إنهاء مهمة التحالف
وزير الدفاع يترأس وفد العراق الزائر للولايات المتحدة لإجراء مباحثات إنهاء مهمة التحالف
2024-07-23 21:18:03 - المصدر: واع

بغداد- واع 
ترأس وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الثلاثاء، وفد العراق الزائر للولايات المتحدة لإجراء مباحثات إنهاء مهمة التحالف.
وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي ترأس وفد جمهورية العراق في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيجري الجولة الثانية من مباحثات إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".

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