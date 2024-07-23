مجلس صلاح الدين يشكل لجنة للشعائر الحسينية

2024-07-23 21:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مختصة بمتابعةمتطلبات الشعائر الحسينية في عموم أقضية ونواحي المحافظة.

وقالعضو المجلس عاطف النجار لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس صلاح الدين صوّت اليوم فيجلسته على تشكيل لجنة الشعائر الحسينية والتي سيكون عملها متابعة الشعائر الحسينيةالتي تقام في أقضية ونواحي المحافظة، كما وتم التصويت على أن أتولى رئاستها".

وبينأن "اللجنة ستعمل على إعداد خارطة معلومات تعتمد عليها في تقديم كل ما تحتاجهالشعائر الحسينية المقدسة".