وزير العمل يعلن المباشرة باجراءات صرف المنحة الطلابية لستة اشهر باثر رجعي

2024-07-23 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، (23 تموز 2024)، عن المباشرة باجراءات تمويل وصرف المنحة الطلابية من قبل التعليم العالي والبحث العلمي لابناء المستفيدين من الحماية الاجتماعية بأثر رجعي للاشهر الستة الماضية.

واوضح الأسدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوزارة ستقوم بصرف المنحة الطلابية لطلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية ايضاً ابتداء من شهر اذار الماضي بعد اكمال اجراءات التمويل والصرف".

ولفت الى، ان "المنحة سيتم صرفها مع دفعة الحماية الاجتماعية لشهر آب نهاية الإسبوع المقبل".



