2024-07-23 22:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أغلق عدد من أنصار التيار الصدري، مقرّاً لتيار الحكمة الوطني في منطقة جميلة شرقي بغداد، بعد إساءة أحد الأشخاص للمرجع الديني، السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر. وكُتِبَ على المقر، عبارة: “مغلق باسم أبناء محمد الصدر”. وفي وقت سابق من اليوم، جدد مكتب مقتدى الصدر التذكير بتوجيهات الصدر حول عدم استخدام العنف واللجوء إلى الطرق […]

ظهرت المقالة رغم توجيه زعيمهم.. صدريون يغلقون مكتباً لتيار الحكمة في منطقة جميلة أولاً على ايشان.