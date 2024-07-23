مانشستر سيتي يحدد سعر مهاجمه ألفاريز تمهيدا لبيعه

2024-07-23 22:24:03 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي بريطاني أن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، استقر على سعر بيع مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فقد طلب ألفاريز مغادرة مان سيتي لأنه يريد اللعب بشكل أساسي، وهو ما سيكون صعبا في فريقه الحالي في ظل وجود المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي حدد 70 مليون يورو للموافقة على رحيل ألفاريز، بالإضافة إلى 20 مليونا أخرى كمتغيرات.ونوهت الصحيفة أن النادي الوحيد الذي يمكنه ضم ألفاريز حاليا، هو باريس سان جيرمان، خاصة بعدما تخلصه من راتب لاعبه السابق كيليان مبابي، المنتقل لصفوف ريال مدريد.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السعر يبدو كبيرا بالنسبة لأتلتيكو مدريد، ومعظم الفرق في العالم حاليا.وترددت أنباء قوية تفيد بأن أتلتيكو مدريد الذي يشرف عليه المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مهتم بالحصول على خدمات ألفاريز من أجل تعويض رحيل مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا إلى نادي ميلان.