دهوك يتغلب على النجف بنهائي (البلي أوف) ويمثل العراق في بطولة أندية الخليج

2024-07-23 22:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب نادي دهوك، اليوم الثلاثاء، على النجف بهدف نظيف في نهائي (البلي أوف) في مباراة أقيمت على ملعب الشعب الدولي.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نادي دهوك تغلب على النجف في نهائي (البلي أوف)"، مشيرا الى أنه "بهذا الفوز أصبح دهوك الممثل الأخير لأنديتنا الكروية في بطولة أندية الخليج".وأضاف، "سجل لنادي دهوك هدف المباراة الوحيد اللاعب ذو الفقار يونس عند الدقيقة 37".وعادت منافسات كأس الأندية الخليجية لكرة القدم للواجهة من جديد بعد توقف دام نحو 9 سنوات.وستضم البطولة ثماني فرق، بمعدل فريق من كل دولة خليجية، وتقام بنظام المجموعات، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة فرق.وسيتأهل فريقان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، فيما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.