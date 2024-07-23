ثلاث توصيات عاجلة.. مخاوف من حالات الانتحار بين طلبة السادس الإعدادي

2024-07-23 22:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، ثلاث توصيات لأولياء أمور طلبة السادس الإعدادي، بعد إعلان النتائج يوم أمس.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ساعات من اعلان نتائج الامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي بفروعه هناك ضغط نفسي هائل على الطلبة خاصة ممن لم يحالفه الحظ بالنجاح او تحقيق نسب كان يحلم بها من اجل الظفر بالكليات التي يريدها".

واضاف ان "هذه الفترة حرجة، وهناك توصيات عاجلة من بينها عدم زيادة الضغط على الطلبة والانفتاح عليهم والابتعاد عن العنف والتنمر ومحاولة الاحتواء قدرة الإمكان"، مؤكدا ان "الضغط قد يولد اليائس الذي يدفع البعض الى الانتحار وهذا ما رصدناه في السنوات الماضية".

وأوضح مهدي ان "فترة ما بعد استلام النتائج تكون ذات ضغط نفسي حاد على الكثير من الطلبة ما يستدعي الانتباه من قبل الاهالي والتفاعل الايجابي الذي يدفع الى التخفيف من الضغط لتفادي اي ردة فعل قد تكون نهايته قاسية في بعض الاحيان".

وأعلنت وزارة التربية، أمس الاثنين، نتائج السادس الاعدادي، فيما سجلت عدة مديريات نسب نجاح متدنية على عكس ما ذكرت وزارة التربية بان نسب النجاح العام الحالي أفضل من الأعوام السابقة.



