البنوك المركزية في الشرق الأوسط تزيد احتياطاتها من الذهب

2024-07-23 22:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت شركة إدارة الاستثمارات "إنفيسكو"، اعتزام معظم البنوك المركزية في الشرق الأوسط زيادة احتياطاتها من الذهب خلال السنوات الثلاث المقبلة. وذكر تقرير للشركة أن 78% من البنوك المركزية في الشرق الأوسط، مقارنةً بـ 37% منها في العالم، تستهدف زيادة حيازتها للذهب خلال الأعوام الثلاثة القادمة، كما ورفعت 70% من البنوك المركزية في المنطقة، و35% منها حول العالم، مستوى احتياطيات الذهب لديها خلال السنوات الثلاث الماضية. ويتوقع نحو 20 بنكاً مركزياً زيادة حيازات الذهب العام المقبل، بدفع من المخاطر الجيوسياسية والمالية المتزايدة، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي. واعتبرت 80% من البنوك المركزية في الشرق الأوسط و48% بنكا مركزيا على