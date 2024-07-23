البنك المركزي يؤكد انسيابية بيع الدولار للمسافرين من خلال منافذ المطارات

2024-07-23 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، انسيابية عمل بيع الدولار للمسافرين من خلال منافذ المطارات.وذكر البنك المركزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "انسيابية عمل بيع الدولار للمسافرين من خلال منافذ المطارات عن طريق المصارف الحكومية وبعض شركات الصرافة مستمرة وبنفس آلياته التي أطلقها في 14 تموز الجاري، ولا توجد أية تغييرات في هذه الآلية".وأضاف المركزي "أن الأخبار التي تنتشر خلافاً لما ورد في تعليماته هي لنشر الفوضى وإرباك المواطنين، وزعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني، الذي يعمل هذا البنك على تثبيت أركانه".