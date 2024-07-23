أربيل.. القبض على متهمين ارتكبا جرائم تسليب وسرقة وفرض أتاوات

2024-07-23 22:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلقاءالقبض على متهمين اثنين ارتكبا جرائم تسليب وسرقة وفرض أتاوات على المواطنين.

وجاءفي بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوات الشرطة تمكنت من اعتقال متهميناثنين هما كل من (أ. ب. أ) و(ن. ق. م) بتهمة قطع الطرق والتسليب وسرقة الدراجاتالنارية وفرض الأتاوات على المواطنين.

وأشارالبيان إلى أن هذين المتهمين من أرباب السوابق وقد اعترفا بجرائمهما، لافتاً إلى أنهبقرار من قاضي التحقيق واستناداً إلى المادة 442 من قانون العقوبات وتم فتح ملفتحقيق معهما وتسبيمهما إلى القضاء.