الجهد الخدمي يعلن تسليم 112 مدرسة خلال الفترة الماضية

2024-07-23 22:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن فريق الجهد الخدمي، الثلاثاء، تسليم 112 من أصل 135 اخرى خلال الفترة الماضية. وقال المعاون الاداري للفريق نبيل غازي، في حديث متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، اولوية الفريق تتمثل بتنفيذ مشاريع البنى التحتية داخل الاراضي الزراعية التي تحولت الى اراضي سكنية كواقع حال. وأضاف أن والاولية الثانية للفريق تتعلق بتأهيل وترميم وبناء المدارس في مختلف المحافظات العراقية، مشيراً إلى أن أعمال الفريق بدأت في اواخر العام 2022 ولا زال مستمراً ومنذ ذلك الحين في ممارسة أعماله الخدمية. وأكد أن الفريق يضع خططه بالتعاون مع وزارة التربية، اذ تقوم الأخيرة بتزويد الفريق بالبيانات الخاصة بالحاجة الفعلية للوزارة فيما يتعلق بحجاتها الفعلية لعدد المدارس. وكشف غازي عن أن الفريق سلم خلال الفترة الماضية 112 مدرسة الى الجهات المستفيدة من أصل 135 مدرسة في عموم العراق من المؤمل إنجازها مطلع العام 2025.