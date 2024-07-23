البنك المركزي: لا توجد أي تغييرات في آلية بيع الدولار إلى المسافرين

2024-07-23 22:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، أنه لا توجد أي تغييرات في آلية بيع الدولار للمسافرين. وذكر البنك في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، أن انسيابية عمل بيع الدولار للمسافرين من خلال منافذ المطارات عن طريق المصارف الحكومية وبعض شركات الصرافة مستمرة وبنفس آلياته التي أطلقها في 14 تموز الجاري، ولا توجد أيَّ تغييرات في هذه الآلية. وأوضح أن الأخبار التي تنتشر خلافاً لما ورد في تعليماته هي لنشر الفوضى و إرباك المواطنين، وزعزعة الثقة بالاقتصاد الوطني، الذي يعمل هذا البنك على تثبيت أركانه. وفي 14 من شهر تموز الحالي، قرر البنك المركزي، منح الدولار للمسافرين في المطارات حصرا.