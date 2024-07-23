رئيس هيئة الإعلام يهنئ (واع) بفوزها بلقب أفضل موقع إخباري لعام 2024

2024-07-23 22:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، وكالة الأنباء العراقية (واع) بفوزها بلقب أفضل موقع إخباري في العراق لعام 2024.وقال المؤيد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نهنئ وكالة الأنباء العراقية (واع) بفوزها بلقب أفضل موقع إخباري في العراق لعام 2024 وفقاً لتصنيف Feedspot العالمي"، لافتا الى أن "هذا الإنجاز هو دليل على جودة المحتوى الذي تقدمه الوكالة، ومصداقيتها، وريادتها في مجال الإعلام الرقمي."وأضاف: "نتمنى لـ(واع) وجميع العاملين فيها دوام التقدم والنجاح في خدمة العراق وشعبه".