محافظ بغداد: مسار طريق التنمية بالعاصمة سيتضمن أكبر محطة تبادل تجاري

2024-07-23 22:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس محافظ بغداد عبد المطلب العلوي اجتماعاً موسعاً بشأن مناقشة المسار النهائي لطريق التنمية، لافتاً إلى أنه سيتضمن أكبر محطة تبادل تجاري بالعاصمة.وقال بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة بغداد أن "الاجتماع شهد مشاركة ممثلين عن وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات العامة والتخطيط وعدداً من المديرين العامين والمعاون الفني لمحافظ بغداد ورؤساء الوحدات الادارية في الأقضية والنواحي في محافظة بغداد".ونقل البيان عن المحافظ قوله إنه: تم بحث ملفات التعارضات و التعويضات لأصحاب الحقوق التصريفية وكل ما يتعلق بهذا المسار المهم والحيوي بالنسبة للعراق والعراقيين بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي".منوهاً إلى أن "المسار الذي سيمر عبر محافظة بغداد يقطع ما يقارب من 28-30 كم بعد تغيير خط المسار، ويحتوي على أكبر محطة تبادل تجاري في بغداد والذي سيعطي مردود اقتصادي واضح ويوفر تشغيل للأيدي العاملة".ولفت العلوي إلى أن "المجتمعين أكدوا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لإنشاء هذا الخط الحيوي الاستراتيجي المهم والذي سيمنح العراق بعداً استراتيجياً واقتصادياً مهماً".