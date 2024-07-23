اعتقال 4 تجار مخدرات بميسان وإصابة اثنين بمشاجرة في بغداد

2024-07-23 23:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري،مساء اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أربعة من تجار المخدرات جنوبي العراق، فيماأصيب اثنان بمشاجرة شمالي بغداد.

وقالميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عمليتين منفصلتين نفذتهما المديرية العامةلشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة،أدت إلى إلقاء القبض على أربعة متهمين بتجار المخدرات.

وأضافهأنه تم ضبط كيلو ونصف الكيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة وعشرة آلاف دولار ومليونيدينار عراقي، مشيراً إلى أنه تم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين أمام أنظارقاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وإرسال الموادالمضبوطة بحوزتهم إلى جهة الاختصاص.

منجانب آخر، أبلغ مصدر أمني في بغداد، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة حصلت بينشخصين في الشارع السوري بقضاء الطارمية شمالي العاصمة، استخدمت فيها الأسلحةالبيضاء، ما أسفر عن إصابة طرفي المشاجرة"، مبيناً أنه "تم اعتقالالاثنين للتحقيق معهما ومعرفة أسباب المشاجرة".