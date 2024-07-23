نينوى.. مقتل معاون صيدلاني في ناحية النمرود واعتقال "صديقه" الجاني

2024-07-23 23:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، ان معاوناً صيدلانياً قتل باطلاق نار امام منزله في ناحية النمرود جنوب شرق الموصل، والقوات الامنية اعتقلت الجاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مدنياً يعمل معاوناً صيدلانياً قتل مساء اليوم باطلاق نار من بندقية كلاشنكوف أمام منزله في قرية كاني التابعة لناحية النمرود (جنوب شرق الموصل)"، مبيناً أن "الضحية يدعى محمود فتحي النعيمي ويعمل في مستشفى الحميات بالموصل".

وأوضح المصدر أن "الجاني تربطه علاقة صداقة مع الضحية وتمكنت القوات الامنية من اعتقلته بعد ساعات من وقوع الجريمة وسلمته للشرطة للتحقيق بملابسات الحادث".