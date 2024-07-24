ثلاثة اسباب لاستيراد "اللحوم الافريقية" للأسواق العراقية

2024-07-24 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الثلاثاء، (23 تموز 2024)، ثلاثة أسباب وراء استيراد اللحوم الافريقية من أجل تغطية احتياجات السوق.

وقال عضو اللجنة، ثائر الجبوري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار وزارة الزراعة بالانفتاح على استيراد اللحوم الحمراء من بعض الدول الافريقية أمر متوقع، خاصة وأن هناك وفرة بالإنتاج فيها وهي تصدر لعشرات الدول من بينها عربية من أجل تغطية احتياجات السوق".

وبيّن أن "ثلاثة أسباب دفعت وزارة الزراعة للانفتاح على ملف اللحوم الحمراء، وهي محاولة ضبط الأسعار المرتفعة التي اثقلت كاهل الشرائح الفقيرة، بالإضافة الى تغطية حاجة الأسواق المحلية في مواسم الذروة ومنها محرم ورمضان والاعياد، اذ تكون معدلات الإقبال على اللحوم مرتفعة، ولخلق تنوع في مصادر توفير اللحوم".

وأشار الى أن "عملية استيراد اللحوم سواء من افريقيا او غيرها تخضع بكل الأحوال الى إجراءات فحص مشددة بما يؤكد سلامتها للاستهلاك البشري إضافة الى أن الاستيراد هو اجراء مؤقت في ظل وجود مشاريع كثيرة اغلبها ضمن القطاع الخاص في تنمية الثروة الحيوانية وسد حاجة الأسواق من اللحوم والتي بدأت تبرز في السنوات الأخيرة".

وتابع: "العراق فقد جزءا كبيرا من الثروة الحيوانية بعد 2003 بسبب مواسم الجفاف والامراض الفتاكة وقلة الدعم الحكومي لكن هناك توجه نحو الاستثمار خاصة وان الأسعار مناسبة يمكن ان تسد التكاليف وتحقق إيرادات جيدة اذا تم الانتقال الى طرق التربية الحديثة ذات الجدوى الاقتصادية".

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت أمس الإثنين، عن نية العراق استيراد لحوم من دول إفريقية لتغطية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية.

وقالت الزراعة في بيان مقتضب، ان "الوزير عباس جبر المالكي سيزور قريباً عدداً من الدول الافريقية لفتح منافذ استيراد جديدة للحوم الحمراء" لافتة الى ان الزيارة تأتي "للمساهمة في تخفيض أسعار اللحوم في السوق المحلية".

يشار الى ان اللحوم الحمراء تشهد منذ أشهر ارتفاعاً في الأسواق المحلية في العراق حيث يتراوح سعر الكيلو غرام الواحد منها بين 20 الى 22 ألف دينار بالنسبة للحوم الغنم، وأقل من ذلك للحم العجل.