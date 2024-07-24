الإطاحة بأربعة تجار مخدرات في ميسان

2024-07-24 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، (23 تموز 2024)، عن إلقاء القبض على أربعة متهمين بتجارة المخدرات في محافظة ميسان.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان، تلقته "بغداد اليوم" انه "وبعمليتين امنيتين منفصلتين ووفق معلومات استخبارية دقيقة، المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على أربعة متهمين بتجارة المخدرات وبحوزتهم 1 كيلو ونصف الكيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة ومبالغ مالية قدرها 10 الاف دولار ومليوني دينار".

وبين، ان "عملية إلقاء القبض في محافظة ميسان وبإشراف مدير مخدرات ميسان".

ونوه ميري الى "عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين امام انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وارسال المواد المضبوطة بحوزتهم الى جهة الاختصاص".



