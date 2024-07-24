مبادرة أميركية جديدة لوقف الحرب في السودان

2024-07-24 00:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

بهدف إيقاف الحرب الدائرة في السودان، تستعد الولايات المتحدة لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة إحياء المحادثات المتوقفة لوقف الحرب بين طرفي الصراع. وأرسل وزير الخارجية الأميركية دعوة رسمية لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار بواسطة أميركية في الـ 14من آب/ أغسطس المقبل في سويسرا. وقال بلينكن إن المحادثات المطروحة هي برعاية سعودية - سويسرية، على أن تشارك فيها أطراف أخرى كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات بدور مراقب. ونقلت مجلة (فورين بوليسي) عن مسؤولين في الخارجية الأميركية، رفضوا الكشف عن أسمائهم، أنه في حال تعهد الطرفين المتنازعين بإرسال مفاوضين رفيعي المستوى، مع الالتزام