وزيرة المالية تترأس اجتماعا لمراجعة المرحلة الثانية من خطة عمل الاونكتاد

2024-07-24 00:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

ترأست وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا لمراجعة توصيات خطة العمل التفصيلية للمرحلة الثانية من مشروع الاونكتاد. وذكرت الوزارة في بيان تلقى الـ 8 نسخة منه، إن "الاجتماع راجع توصيات خطة العمل التفصيلية للمرحلة الثانية من مشروع الاونكتاد للهيئة العامة للكمارك بحضور المديرين العامين لكل من الهيئة العامة للكمارك والدائرة القانونية ودائرة تكنولوجيا المعلومات وعدد من المسؤولين المختصين". وأضاف البيان، أنه "تم بحث مراجعة التوصيات الواردة في مضمون كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة مركز البيانات الوطني بشأن خطة العمل التفصيلية للمرحلة الثانية والتي تم الاتفاق عليها بين إدارة الكمارك وفريق الاونكتاد استنادا إلى أحكام شروط