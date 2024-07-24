ماكرون يستبعد الاستقالة قبل انقضاء ولايته

2024-07-24 00:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أنه يستبعد الاستقالة من منصبه قبل انتهاء ولايته، وأنه لن يعيّن حكومة جديدة قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية منتصف آب/ أغسطس المقبل، لأن ذلك "سيُحدث فوضى" خلال هذا الحدث الرياضي العالمي الذي تستضيفه باريس. وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات صحفية أنه يجب التركيز في الوقت الحاضر على الألعاب الأولمبية، ومن ثم ستكون مسؤوليته تعيين رئيس وزراء وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة وتأمين أوسع دعم يسمح لها بالعمل والاستقرار. وتوافقت الجبهة الشعبية الجديدة، تحالف الأحزاب اليسارية الذي جاء في المركز الأول في الانتخابات التشريعية، الثلاثاء، على أن تقترح على ماكرون شخصية غير معروفة لعامة الناس لمنصب