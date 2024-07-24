2024-07-24 00:12:07 - المصدر: منصة إيشان

ردّت حركة عطاء، على حديث رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي بشأن قانون التقاعد لمنتسبي الحشد، وعبّرت عن استغرابها من زج اسم الحركة بتصريحات وصفتها بـ “غير الواقعية”. وذكرت الحركة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن فالح الفياض “انسحب من رئاسة حركة عطاء، وأوكل المهمة إلى خالد كبيان لشعوره أن مهمة رئاسة الحشد مفضلة على غيرها، […]

ظهرت المقالة عطاء ترد على الحلبوسي: نستغرب زج اسم الحركة بتصريحات غير واقعية أولاً على ايشان.