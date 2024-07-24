2024-07-24 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، عن ضبط 32 متسولاً ومخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية واعتقال تسعة مطلوبين قضائياً، ومخالف ببيع المشروبات الكحولية "دليفري" في عدد من مناطق جانب الرصافة.

وقال إعلام عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن خطط قيادة عمليات بغداد لتعزيز الامن والاستقرار وفرض القانون تواصل القطعات الامنية في قيادة عمليات بغداد ومن خلال اقسام قيادة شرطة الرصافة ومديرية شرطة نجدة الرصافة، بحملاتها لملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنطمة وعصابات التسول والقضاء على هذه الظاهرة في جميع مناطق الرصافة، حيث تم اعتقال 42 متسولاً مخالفاً ومتهماَ".

وفي التفاصيل، أوضح إعلام عمليات بغداد، أن "عملية الاعتقال شملت القبض على 9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة و32 متسولاً ومخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، بينهم نساء وأطفال، وضبط متهم اخر اقدم على بيع المواد الكحولية "دليفري" وذلك ضمن مناطق (الكرادة، الاعظمية، بغداد الجديدة، الشعب/الزراعي) بجانب الرصافة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ولفت إلى أن "القوات الامنية مستمرة بحملاتها في جميع المناطق بهدف منع هؤلاء المتسولين من التواجد في الشوارع والطرقات والتقاطعات العامة".

وكان مصدر أمني، قد كشف في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن أعداد المتسولين الملقى القبض عليهم خلال فترة سبعة أشهر من العام الجاري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مجموع الملقى القبض عليهم خلال الفترة من 2024/1/1 ولغاية 2024/7/20 بلغ 2291 متسولاً في عموما قاطع الرصافة (نصف بغداد).

وتقوم وزارة الداخلية بحملات مكثفة لاعتقال المتسولين والاجانب المخالفين لشروط الإقامة بشكل يومي.