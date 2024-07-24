نيجيرفان بارزاني يبارك لنادي دهوك تأهله لتمثيل العراق في كأس الأندية الخليجية

2024-07-24 01:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، فريق دهوكلفوزه على نادي النجف في دوري نجوم العراق لكرة القدم، وتأهله لتمثيل العراق في كأسالأندية الخليجية.

وقالبارزاني في تغريدة على حسابه في منصة "X"، وتابعتهوكالة شفق نيوز "أبارك لنادي دهوك وجميع مشجعيه فوزهم على نادي النجف في بغداد هذاالمساء حيث تأهل إلى كأس الخليج".

وأضاف"هذا الفوز يشكل فرحة كبيرة لنا جميعاً وأتمنى أن يمثل نادي دهوك العراقوإقليم كوردستان بأفضل صورة ويحقق انتصارات أكبر. أهنئ جميع اللاعبين ورئيسوإدارة نادي دهوك".

ومساءاليوم الثلاثاء، تمكن فريق دهوك من تحقيق الفوز على نادي النجف، مساء اليومالثلاثاء، في المباراة الفاصلة لـ"playoff" في دوري نجومالعراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وانتهت لصالحدهوك بنتيجة 1-0.

وبهذهالنتيجة سيمثل فريق دهوك الأندية العراقية في دوري أبطال الخليج للأندية.