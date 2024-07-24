2024-07-24 01:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز فريق دهوك بنتيجة (1-0) على نظيره النجف، خلال المباراة الفاصلة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، ضمن منافسات "البلاي أوف".

وسجل هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 37 دقيقة عن طريق اللاعب ذو الفقار يونس.

وحصد بذلك فريق دهوك بطاقة تمثيل الكرة العراقية في النسخة المقبلة من دوري أبطال الخليج للأندية.

وخاضت أندية الزوراء، والنجف، وزاخو، ودهوك، أصحاب المراكز الثالث حتى السادس منافسات "البلاي أوف"؛ لتحديد من سيمثل أندية العراق ببطولتي الأندية العربية والخليجية قبل أن تلغى البطولة العربية.

وتأهل فريق دهوك إلى المباراة الفاصلة بعدما انسحب نظيره الزوراء، فيما تأهل فريق النجف على حساب نظيره زاخو.



