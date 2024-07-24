دهوك يتغلب على النجف بنهائي (البلي أوف)

2024-07-24 01:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

تغلب نادي دهوك الثلاثاء، على النجف بهدف نظيف في نهائي (البلي أوف) في مباراة أقيمت على ملعب الشعب الدولي، ليمثل العراق في بطولة أندية الخليج. وسجل نادي دهوك هدف المباراة الوحيد عن طرق اللاعب ذو الفقار يونس عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول. وعادت منافسات كأس الأندية الخليجية لكرة القدم للواجهة من جديد بعد توقف دام نحو 9 سنوات. حيث تستضيف الكويت البطولة من الفترة 21 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى 3 كانون الثاني/ يناير 2025. وستضم البطولة ثماني فرق، بمعدل فريق من كل دولة خليجية، وتقام بنظام المجموعات، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة فرق.