شنيشل: علي جاسم سيتواجد اليوم مع المنتخب بمباراته أمام أوكرانيا

2024-07-24 05:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - احسان المرسومياكد مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، اليوم الاربعاء ، ان اللاعب علي جاسم سيتواجد مع الفريق في مباراة اليوم امام أوكرانيا في مستهل مشاركة المنتخب الاولمبي ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس .وقال شنيشل في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) من العاصمة الفرنسية باريس: ان "اللاعب علي جاسم سيكون ضمن خياراتنا لمباراة اليوم امام أوكرانيا لكن لايمكن زجه من بداية المباراة" ، مشيرا الى ان "تدريبات اللاعب كان بسيطة خلال معسكر المنتخب في باريس ".ونوه إلى انه "يمكن الاستعانه به خلال دقائق المباراة وربما نزج به في الشوط الثاني "، متمنيا تجربة احترافية ناجحة لعلي جاسم مع نادي كومو الإيطالي بعد أن وقع مع ادارة الفريق الإيطالي اثر اجتيازه الاختبار الطبي بنجاح".