أسعار الذهب مستقرة مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية الأميركية

2024-07-24 08:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واجهت أسعار الذهب صعوبة في الحفاظ على الزخم، يوم الأربعاء ،مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 02:08 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليبلغ 2408.88 دولارات للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2408.80 دولارات.

ويتوقع المستثمرون صدور بيانات أمريكية رئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس ورقم مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة، لتقديم المزيد من الإشارات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.19 دولارا للأوقية.