أسعار النفط ترتفع مع انكماش مخزونات الخام والوقود في أمريكا

2024-07-24 08:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط ، يوم الأربعاء، لتقطع ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض، حيث عزز انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتنامي مخاطر الإمدادات بسبب حرائق الغابات في كندا الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 81.38 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:43 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر أيلول 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.34 دولارا للبرميل.

وكان خام غرب تكساس الوسيط قد خسر 7% خلال الجلسات الثلاث السابقة، في حين انخفض خام برنت بنحو 5%.

انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي في الأسبوع السابق،

كما دعمت حرائق الغابات في كندا الأسعار. وقال محللون في آي إن جي إن الحرائق أجبرت بعض المنتجين على تقليص الإنتاج وهددت كمية كبيرة من العرض.