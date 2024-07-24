بعد اجتيازه الكشف الطبي.. اتحاد جدة يتأهب لإعلان صفقة ديابي

2024-07-24 08:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعبات اتحاد جدة على وشك الإعلان عن صفقة جديدة منتظرة، بعد أن اجتاز اللاعب الكشف الطبي بنجاح .وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن موسى ديابي، نجم أستون فيلا، اجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى العميد.وكانت كل التقارير الصحفية أكدت أن الاتحاد حسم صفقة ديابي من أستون فيلا مقابل نحو 60 مليون يورو، على أن يمتد عقد اللاعب الفرنسي حتى 2029.وسيكون ديابي الصفقة الرابعة للاتحاد في الميركاتو الصيفي هذا الموسم، بعد التعاقد مع الثلاثي حسام عوار، ومعاذ فقيهي، وصالح الشهري.ويخوض العميد معسكرا تدريبيا في إسبانيا، وسيلتحق ديابي بالمعسكر فور الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.