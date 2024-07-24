انخفاض مخزون الخام الامريكي يدفع بأسعار النفط الى الارتفاع

2024-07-24 09:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاربعاء (24 تموز 2024)، بعد تراجع استمر عدة أيام بعد تراجع مخزونات الخام الامريكية لكن التوقعات بقرب التوصل لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط حال دون استمرار الصعود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 81.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0343 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الامريكي في عقود سبتمبر 38 سنتا بواقع 0.5 بالمئة مسجلا 77.34 دولار للبرميل.

ونقلت مصادر بالسوق عن معهد البترول الامريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي.

وكانت الأسعار قد تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع أمس الثلاثاء، وأغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو.

المصدر: وكالات



