اليوم.. منتخبنا الأولمبي يفتتح مشواره بدورة الألعاب الأولمبية بلقاء أوكرانيا

2024-07-24 09:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

تتجه أنظار الجماهير العراقية، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب نادي ليون الفرنسي عندما يواجه منتخبنا الأولمبي بكرة القدم نظيره الأوكراني، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي الأرجنتين والمغرب في مستهل مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأنهى منتخبنا يوم أمس آخر تحضيراتة استعداداً للقاء اليوم تحت إشراف المدرب راضي شنيشل الذي وضع اللمسات الأخيرة لترسيخ التحركات الخططية المراد تطبيقها في المباراة، وأكد شنيشل لـ(واع) أن" اللاعب علي جاسم سيكون ضمن خياراتة لمباراة اليوم لكن لا يمكن زجه من بداية المباراة" ، مشيرا الى أن "تدريبات اللاعب كانت بسيطة خلال معسكر المنتخب في باريس".

ونوه إلى أنه "يمكن الاستعانه به خلال دقائق المباراة وربما يزج به في الشوط الثاني"، متمنيا تجربة احترافية ناجحة لعلي جاسم مع نادي كومو الإيطالي بعد أن وقع مع إدارة الفريق الإيطالي إثر اجتيازه الاختبار الطبي بنجاح".

وسيرتدي منتخبنا الأولمبي الزي الأبيض بينما يلبس المنافس اللون الأزرق.