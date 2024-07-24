لخلافات عائلية.. القبض على شخص "طعن شقيقتيه" ولاذ بالفرار

2024-07-24 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، القبض على متهم لقيامه بطعن شقيقتيه اثر خلافات عائلية.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد ورود اخبار بوجود حادث طعن لامرأتين ضمن منطقة حي البساتين، على الفور توجهت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بقسم شرطة الشعب ومركز شرطة سومر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى إلى محل الحادث وتبين إصابة امرأتين بعدة طعنات من قبل شقيقهن اثر خلافات عائلية بعدها لاذ بالفرار".

وأضافت، إنه "بعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ليتم التوصل إلى الجاني وتحديد مكان تواجده ضمن منطقة الفصل والقبض عليه بعد مطاردته، ويتم إيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".