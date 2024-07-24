للكشف عن المقابر السرية.. تحرك عراقي لاستعادة امراء داعش من السجون السورية- عاجل

2024-07-24 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، عن تحرك عراقي لاستعادة امراء داعش من السجون السورية التي تخضع لسيطرة (قسد)، بهدف معرفة المقابر السرية التي تضم الاف الضحايا.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تدير عدة سجون في مناطق سيطرتها في سوريا تضم الاف الارهابيين من 18 جنسية بينها العراقية، واغلبهم اعتقلوا في المواجهات مع تنظيم داعش في مناطق عدة".

واضاف ان "بغداد تحركت فعليا منذ مدة من خلال واشنطن من اجل الاستدلال لمعرفة مصير نحو 200 من عتاة الارهاب من العراقيين ممن هربوا بعد تحرير المدن بينهم قيادات بارزة واخرى متورطة بسلسلة طويلة من الجرائم في محافظات ديالى وصلاح الدين وشمال بابل وكركوك والانبار ونينوى"، مبيناً أن "العراق يسعى جديا من اجل استثمار كل قدراته في الوصول الى جميع المطلوبين بتهم الارهاب وخاصة امراء داعش من خلال قاعدة بيانات تفصيلية".

واوضح المصدر ان "بغداد تريد تقديمهم للعدالة، بالإضافة الى معرفة المقابر السرية لضحايا داعش في ظل وجود الاف المفقودين لم يعرف مصيرهم منذ 10 سنوات على تحرير المدن والقصبات".

هذا وأطلقت قوات "قسد"، أمس الأول الاثنين، سراح 111 متهما بالإرهاب من سجن علايا في القامشلي بموجب عفو صادر عنها، مؤكدة انها تتجهز لإخراج دفعات أخرى خلال الفترة القريبة، ليصل إلى نهاية العام إلى 1500 ارهابي.



